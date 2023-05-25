Ломаченко різко здав позиції в світовому боксі

Поразка від Хейні мала наслідки

Українець Василь Ломаченко опустився на 10-е місце в рейтингу найкращих боксерів незалежно від дивізіону після поразки від американця Девіна Хейні в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Про це повідомляє журнал The Ring. Раніше український боєць займав сьому позицію в цій класифікації.

Водночас, переможець Ломаченка Хейні увійшов до топ-10, де займає восьму сходинку.

Найкращі моменти бою Ломаченко — Хейні

Лідером рейтингу залишається український чемпіон світу за версіями IBF, WBA та WBO Олександр Усик. На другому місці – японець Наоя Інуе, на третьому – Теренс Кроуфорд.

Топ-10 P4P від журналу The Ring:

1. Олександр Усик

2. Наоя Інуе

3. Теренс Кроуфорд

4. Еррол Спенс

5. Сауль Альварес

6. Дмитро Бівол

7. Джош Тейлор

8. Девін Хейні

9. Джервонта Девіс

10. Василь Ломаченко

Нагадаємо, що поєдинок Ломаченко — Хейні завершився скандальною перемогою американського боксера.

В команді українського бійця подали протест на рішення суддів. Про спірний характер успіху американця свідчить і докладна статистика бою.

В світі боксу загалом вважають, що Ломаченко заслуговував на нічию.