Ломаченко резко сдал позиции в мировом боксе

Поражение от Хейни возымело последствия

Украинец Василий Ломаченко опустился на 10-е место в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от дивизиона после поражения от американца Дэвина Хейни в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Об этом сообщает журнал The Ring. Ранее украинский боец занимал седьмую позицию в данной классификации.

Вместе с тем, победитель Ломаченко Хейни вошел в топ-10, где занимает восьмую строчку.

Лучшие моменты боя Ломаченко — Хейни

Лидером рейтинга остается украинский чемпион мира по версиям IBF, WBA и WBO Александр Усик. На втором месте — японец Наоя Инуэ, на третьем — Теренс Кроуфорд.

Топ-10 P4P от журнала The Ring:

1. Александр Усик

2. Наоя Инуэ

3. Теренс Кроуфорд

4. Эррол Спенс

5. Сауль Альварес

6. Дмитрий Бивол

7. Джош Тэйлор

8. Дэвин Хейни

9. Джервонта Дэвис

10. Василий Ломаченко

Напомним, что поединок Ломаченко — Хейни завершился скандальной победой американского боксера.

В команде украинского бойца подали протест на решение судей. Про спорный характер успеха американца свидетельствует и подробная статистика боя.

В мире бокса в основном считают, что Ломаченко заслуживал на ничью.