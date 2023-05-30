Усик стрелял из танка по оккупантам: Федецкий рассказал о приключениях боксера в Нью-Йорке (видео)

Спортсмен рассказал подробности визита чемпиона мира по боксу на передовую

Бывший футболист сборной Украины Артем Федецкий рассказал, что украинский боксер Александр Усик стрелял из танка в зоне боевых действий во время посещения передовой.

Соответствующий комментарий Федецкого доступен на telegram-канале "Брутальный футбол". Экс-футболист рассказал, что по позициям боксера прилетала "ответка".

– Когда мы на Усика гнали в начале, когда все началось… "Саня, чей Крым?". Журналисты тоже должны немного включать, б***ь, мозги. Ну, если у него семья в Крыму и он скажет, что Крым украинский, то просто поставит под угрозу свою семью.

– Так он может семью вывезти, в чем проблема?

– Да он тогда еще не вывез. Не мог вывезти, были какие-то моменты. А теперь он показывает конкретно. Поехал туда, взял из Нью-Йорка п******л 155-м туда, б***ь, по оркам. Из танка лупил.

– Да это такое…

– Как такое, Вася? (один из ведущих "БФ" – прим.). Из танка лупил, лез, по нему стреляли, а он стрелял из танка, я это знаю точно.

– Что ты рассказываешь?

– Из танка стрелял. Усик стрелял. Я это знаю, поверь мне.

– Это в World Of Tanks?

– Нет. Б***ь, танк нормальный. С дулом.

– В Нью-Йорке из танка стрелял?

– Село такое есть. Ты знаешь? Ты что? Я тебе карту подарю.

– Ну ты потянул "мазу" жестко.

– За Усика? Я тебе по факту говорю как есть.

– Что он там делал?

– К пацанам просто уехал.

– Как волонтер? И ему дали пострелять? И по ним прилетело обратно?

– Ну там было, по ним тоже стреляли. Но этого видео нет. Это было точно, – ответил Федецкий.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика.

Напомним, Усик на Донбассе стрелял из миномета. В россии это вызвало переполох, а кремлевские пропагандисты назвали Александра "комбатантом".