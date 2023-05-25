Усик против "Динамита": промоутер назвал дату и место боя

Александр проведет вторую защиту чемпионских поясов

Промоутерская компания K2 Promotions выиграла торги на организацию боя Александр Усик (20-0, 13 КО) — Даниель Дюбуа (19-1, 18 КО). Накануне украинский боксер проигнорировал бой Ломаченко — Хейни, сославшись на занятость.

Об этом сообщил промоутер Усика Александр Красюк в сторис на своей странице в Instagram. Торги состоялись в четверг, 25 мая, в Хьюстоне (штат Техас, США). Украинская сторона хочет провести чемпионский бой 12 августа во Вроцлаве.

"Мы выиграли торги. Сейчас работаем над организацией боя во Вроцлаве (Польша) 12 августа", — написал Красюк.

Александр Красюк сообщил первые подробности боя Усик - Дюбуа

На что способен Даниель Дюбуа

Отметим, Дюбуа является обязательным претендентом на титул WBA, который принадлежит Александру. В случае успеха в этом поединке команда Усика планирует возобновить переговорный процесс с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри, который также проведет промежуточный бой в ближайшее время. Ранее команды чемпионов не смогли договориться о проведении супербоя в апреле 2023 года.

Напомним, Усик и Фьюри вновь устроили перепалку в соцсетях. "Цыганский король" пообещал вырубить украинца за 6 раундов.