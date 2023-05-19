"Жадное пузо": Усик забавно отреагировал на жесткий выпад Фьюри

Боксеры продолжают выяснять отношения в соцсетях

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри вновь наехал на чемпиона WBA, WBO и IBF в этой весовой категории Александра Усика. Боксеры весной не сумели договориться о проведении чемпионского боя.

Соответствующее заявление "Цыганский король" разместил в сторис на своей странице в Instagram. Британский боксер вновь оскорблял украинского чемпиона, обвиняя того в трусости.

"Не могу дождаться момента, когда нокаутирую эту маленькую крысу. Ублюдок! Трусливый, уродливый, пучеглазый б*мж. Продолжай бегать от меня, кролик. Ничего не слышал ни от тебя, ни от твоей команды. Я готов драться в любое время", – написал Фьюри.

Фьюри наехал на Усика

В ответ Усик опубликовал короткое сообщение в соцсетях, а также картинку, на которой он затаскивает за ногу Тайсона в комнату, где также сидят бывшие чемпионы мира Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа.

"Жадное пузо, мы увидимся снова!" — написал Усик в Twitter.

Усик высмеял Фьюри

Ранее сообщалось, что на Ближнем Востоке заинтересованы в проведении грандиозного вечера бокса, в котором сразятся лучшие супертяжи мира. Накануне Усик отреагировал на срыв боя с Фьюри.