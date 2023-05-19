"Жадібне пузо": Усик кумедно відреагував на жорсткий випад Ф’юрі

Боксери продовжують з’ясовувати стосунки у соцмережах

Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі знову наїхав на чемпіона WBA, WBO та IBF у цій ваговій категорії Олександра Усика. Боксери навесні не зуміли домовитися про проведення чемпіонського бою.

Відповідну заяву "Циганський король" розмістив у сторіс на своїй сторінці в Instagram. Британський боксер знову ображав українського чемпіона, звинувачуючи того у боягузтві.

"Не можу дочекатися моменту, коли нокаутую цього маленького пацюка. Виродок! Боягузливий, потворний, витрішкуватий б*мж. Продовжуй бігати від мене, кролик. Нічого не чув ні від тебе, ні від твоєї команди. Я готовий битися в будь-який час" — написав Ф`юрі.

Ф’юрі наїхав на Усика

У відповідь Усик опублікував коротке повідомлення в соцмережах, а також картинку, на якій він затаскує за ногу Тайсона в кімнату, де також сидять колишні чемпіони світу Деонтей Вайлдер та Ентоні Джошуа.

"Жадібне пузо, ми побачимось знову!" — написав Усик у Twitter.

Усик висміяв Ф’юрі

Раніше повідомлялося, що на Близькому Сході зацікавлені у проведенні грандіозного вечора боксу, в якому змагатимуться найкращі суперваговики світу. Напередодні Усик відреагував на зрив бою з Ф’юрі.