Британец считает, что украинец не подпишет контракт на бой

Британский боксер Тайсон Фьюри уверен, что в случае проведения поединка за титул абсолютного чемпиона мира против Александра Усика, который ранее сорвался, он сможет победить украинца.

Его цитату в Twitter опубликовал журналист Майкл Бенсон. По мнению британца, украинец не подпишет контракт на проведения боя, ведь знает, что якобы получит от него по лицу "большой кулак".

"Он маленький с**кун", — позволил себе оскорбить потенциального соперника Фьюри.

Британский чемпион по версии WBC в супертяжелом весе также выразил уверенность, что поединок против Усика сложится для него легко.

"Я вырублю его за шесть раундов, и он это знает, поэтому и убегает от меня", — резюмировал Фьюри.

На днях Усик с юмором прокомментировал жесткий выпад британского боксера в его адрес.

Ранее сообщалось, что на Ближнем Востоке стремятся провести грандиозное шоу бокса, в котором примут участие лучшие супертяжеловесы планеты.

"Телеграф" также информировал о том, как Усик отреагировал на срыв поединка с Фьюри.