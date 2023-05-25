Британець вважає, що українець не підпише контракт на бій

Британський боксер Тайсон Ф’юрі впевнений, що в разі проведення поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу проти Олександра Усика, який раніше зірвався, він зможе перемогти українця.

Його цитату в Twitter опублікував журналіст Майкл Бенсон. На думку британця, українець не підпише контракт на проведення бою, адже знає, що нібито отримає від нього "великий кулак".

"Він маленький с**кун", — дозволив собі образити потенційного суперника Ф’юрі.

Британський чемпіон за версією WBC в суперважкій вазі також висловив упевненість, що поєдинок проти Усика складеться для нього легко.

"Я вирубаю його за шість раундів, і він це знає, тому й тікає від мене", — резюмував Ф’юрі.

Днями Усик з гумором прокоментував жорсткий випад британського боксера на його адресу.

Раніше повідомлялося, що на Близькому Сході прагнуть провести грандіозне шоу боксу, в якому візьмуть участь найкращі суперважковаговики планети.

"Телеграф" також інформував про те, як Усик відреагував на зрив поєдинку з Ф’юрі.