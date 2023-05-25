Усик проти "Динаміту": промоутер назвав дату та місце бою

Олександр проведе другий захист чемпіонських поясів

Промоутерська компанія K2 Promotions виграла торги на організацію бою Олександр Усик (20-0, 13 КО) — Даніель Дюбуа (19-1, 18 КО). Напередодні український боксер проігнорував бій Ломаченко — Хейні, пославшись на зайнятість.

Про це повідомив промоутер Усика Олександр Красюк у сторіс на своїй сторінці в Instagram. Торги відбулися у четвер, 25 травня, у Х’юстоні (штат Техас, США). Українська сторона хоче провести чемпіонський бій 12 серпня у Вроцлаві.

"Ми виграли торги. Зараз працюємо над організацією бою у Вроцлаві (Польща) 12 серпня", — написав Красюк.

Олександр Красюк повідомив перші подробиці бою Усик — Дюбуа

На що здатний Даніель Дюбуа

Зазначимо, що Дюбуа є обов'язковим претендентом на титул WBA, який належить Олександру. У разі успіху в цьому поєдинку команда Усика планує відновити переговорний процес із чемпіоном WBC Тайсоном Ф’юрі, який також проведе проміжний бій найближчим часом. Раніше команди чемпіонів не змогли домовитися про проведення супербою у квітні 2023 року.

Нагадаємо, Усик і Ф’юрі знову влаштували суперечку в соцмережах. "Циганський король" пообіцяв вирубити українця за 6 раундів.