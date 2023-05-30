Усик стріляв із танка по окупантах: Федецький розповів про пригоди боксера у Нью-Йорку (відео)
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Спортсмен розповів подробиці візиту чемпіона світу з боксу на передову
Колишній футболіст збірної України Артем Федецький розповів, що український боксер Олександр Усик стріляв із танка в зоні бойових дій під час відвідин передової.
Відповідний коментар Федецького доступний на telegram-каналі "Брутальний футбол". Ексфутболіст розповів, що по позиціях боксера прилітала "відповідь".
- Коли ми на Усика гнали на початку, коли все почалося… "Саня, чий Крим?" Журналісти теж повинні трохи вмикати, б***ь, клепку. Ну, якщо має сім’ю в Криму і він скаже, що Крим український, то просто поставить під загрозу свою сім’ю.
– То він може сім’ю вивезти, у чому проблема?
– Та він тоді ще не вивіз. Не міг вивезти, були якісь моменти. Нині ж він показує конкретно. Поїхав туди, взяв із Нью-Йорка п******в 155-м туди, б***ь, по орках. З танку лупив.
– Та це таке…
– Як таке, Васю? (один із ведучих "БФ" – прим.). З танку лупив, ліз, по ньому стріляли, а він стріляв із танка, я це знаю точно.
– Що ти розповідаєш?
– Із танка стріляв. Усик стріляв. Я це знаю, повір мені.
– Це у World Of Tanks?
– Ні. Б***ь, танк нормальний. З дулом.
– У Нью-Йорку з танка стріляв?
– Село таке є. Ти знаєш? Ти що? Я тобі карту подарую.
– Ну ти потягнув "мазу" жорстко.
– За Усика? Я тобі по факту говорю як є.
– Що він там робив?
– До пацанів просто поїхав.
– Як волонтер? І йому дали постріляти? І по них прилетіло назад?
– Ну, там було, по них теж стріляли. Але цього відео нема. Це було точно, – відповів Федецький.
Увага! На відео є ненормативна лексика.
Нагадаємо, Усик на Донбасі стріляв із міномета. У росії це викликало переполох, а кремлівські пропагандисти назвали Олександра "комбатантом".