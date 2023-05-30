Усик стріляв із танка по окупантах: Федецький розповів про пригоди боксера у Нью-Йорку (відео)

Спортсмен розповів подробиці візиту чемпіона світу з боксу на передову

Колишній футболіст збірної України Артем Федецький розповів, що український боксер Олександр Усик стріляв із танка в зоні бойових дій під час відвідин передової.

Відповідний коментар Федецького доступний на telegram-каналі "Брутальний футбол". Ексфутболіст розповів, що по позиціях боксера прилітала "відповідь".

- Коли ми на Усика гнали на початку, коли все почалося… "Саня, чий Крим?" Журналісти теж повинні трохи вмикати, б***ь, клепку. Ну, якщо має сім’ю в Криму і він скаже, що Крим український, то просто поставить під загрозу свою сім’ю.

– То він може сім’ю вивезти, у чому проблема?

– Та він тоді ще не вивіз. Не міг вивезти, були якісь моменти. Нині ж він показує конкретно. Поїхав туди, взяв із Нью-Йорка п******в 155-м туди, б***ь, по орках. З танку лупив.

– Та це таке…

– Як таке, Васю? (один із ведучих "БФ" – прим.). З танку лупив, ліз, по ньому стріляли, а він стріляв із танка, я це знаю точно.

– Що ти розповідаєш?

– Із танка стріляв. Усик стріляв. Я це знаю, повір мені.

– Це у World Of Tanks?

– Ні. Б***ь, танк нормальний. З дулом.

– У Нью-Йорку з танка стріляв?

– Село таке є. Ти знаєш? Ти що? Я тобі карту подарую.

– Ну ти потягнув "мазу" жорстко.

– За Усика? Я тобі по факту говорю як є.

– Що він там робив?

– До пацанів просто поїхав.

– Як волонтер? І йому дали постріляти? І по них прилетіло назад?

– Ну, там було, по них теж стріляли. Але цього відео нема. Це було точно, – відповів Федецький.

Увага! На відео є ненормативна лексика.

Нагадаємо, Усик на Донбасі стріляв із міномета. У росії це викликало переполох, а кремлівські пропагандисти назвали Олександра "комбатантом".