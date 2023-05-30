Ексфутболіст зневажає колегу-спортсмена

Колишній футболіст збірної України Артем Федецький висловив ставлення до свого скандального співвітчизника-боксера Василя Ломаченка.

В інтерв’ю YouTube-каналу "Брутальний футбол" він розкритикував колегу-спортсмена. За його словами, йому соромно, як ця людина ще має совість перев’язувати прапор України на плечах.

"Чи вболівав я за нього в поєдинку з Хейні? За цього д******ба? Неможливо за нього вболівати, ну ти бачиш, яка там вата в голові? Б***ь, що ти, московський патріархат, якісь там ходить до церкви паски пече. Васю, ти що, дебіл?", — обурився заявами боксера Федецький.

Колишнього футболіста також запитали, чому інший зірковий український боксер Олександр Усик не може ніяк вплинути на Ломаченка.

"Та не може. Він, б***ь, ватник, він нікого не слухає. Ти або його підтримуєш, або шлеш н***й", — резюмував Федецький.

У тому ж інтерв’ю колишній футболіст розповів, що Усик стріляв із танка під час відвідин передової.

Раніше Ломаченко після бою з Хейні обіймався із любителем путіна Сергієм Ковальовим.