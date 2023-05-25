"Такого більше немає ніде у світі": промоутер незадоволений дивними обставинами бою Ломаченко — Хейні

В світі боксу продовжують обговорювати суддівство

Бос промоутерської компанії Top Rank Боб Арум висловив подив тим, що всіма трьома суддями поєдинку, в якому українець Василь Ломаченко скандально програв американцю Девіну Хейні, виявились представниками США.

Про це повідомляє vRINGe.com. За його словами, він не знає, чому Атлетична комісія штату Невада не задовольнила запит команди українського боксера на заміну одного з суддів Дейва Моретті, хоча зазвичай чинить інакше.

"Це питання потрібно поставити Комісії. Це вони призначають суддів. Коли одна зі сторін заперечує проти кандидатури одного із суддів, вони зазвичай його замінюють", — зазначив Арум.

Водночас, додав промоутер, йому за це не платять, адже подібними речами в штаті Невада, де відбувся двобій Ломаченко — Хейні, заправляє Комісія.

"Як на мене, досить дивно, коли поєдинок американця з українцем обслуговують виключно американці. У сенсі такого більше ніде в світі не відбувається", — резюмував Арум.

Нагадаємо, що бій Ломаченко — Хейні закінчився скандальною перемогою останнього. В 10-му раунді суддя Дейв Моретті присудив перемогу американцю, хоча той начисто програв трихвилинку.

Команда подала протест на рішення суддів. Про спірний характер успіху американця свідчить і докладна статистика бою.

В світі боксу загалом вважають, що Ломаченко заслуговував на нічию.