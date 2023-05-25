"Такого больше нет нигде в мире": промоутер недоволен странными обстоятельствами боя Ломаченко - Хейни

В мире бокса продолжают обсуждать судейство

Босс промоутерской компании Top Rank Боб Арум выразил недоумение тем, что всеми тремя судьями поединка, в котором украинец Василий Ломаченко скандально проиграл американцу Дэвину Хейни, оказались представители США.

Об этом сообщает vRINGe.com. По его словам, он не знает, почему Атлетическая комиссия штата Невада не удовлетворила запрос команды украинского боксера на замену одного из судьей Дейва Моретти, хотя обычно поступает иначе.

"Этот вопрос нужно задать Комиссии. Это они назначают судей. Когда одна из сторон возражает против кандидатуры одного из судей, они обычно его заменяют", — отметил Арум.

Вместе с тем, добавил промоутер, ему за это не платят, ведь подобными вещами в штате Невада, где состоялся поединок Ломаченко — Хейни, заправляет Комиссия.

"Как по мне, довольно странно, когда поединок американца с украинцем обслуживают исключительно американцы. В смысле, такого больше нигде в мире не происходит", — резюмировал Арум.

Напомним, что бой Ломаченко — Хейни закончился скандальной победой последнего. В 10-м раунде судья Дейв Моретти присудил победу американцу, хотя тот вчистую проиграл трехминутку.

Команда подали протест на решение судей. Про спорный характер успеха американца свидетельствует и подробная статистика боя.

В мире бокса в основном считают, что Ломаченко заслуживал на ничью.