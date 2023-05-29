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Непереможний український боксер назвав головну причину поразки Ломаченка від Хейні

Автор
Андрій Синявський Андрій Синявський
Дата публікації
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Ломаченко програв бій рішенням суддів Новина оновлена 29 травня 2023, 18:32
Ломаченко програв бій рішенням суддів. Фото twitter.com/BleacherReport

Для перемоги Ломаченку потрібно було домінувати у рингу

Український боксер Тарас Шелестюк (19-0-1, 13 КО), який не знає поразок, пояснив, чому його колега-співвітчизник Василь Ломаченко програв Девіну Хейні поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

У своєму каналі в YouTube він зазначив, що для перемоги українцю потрібно було домінувати в рингу. За його словами, для успіху в останніх двох раундах Ломаченку потрібний був нокдаун.

"Вася зробив недостатньо, щоб відібрати звання абсолютного чемпіона світу та втілити свою мрію у реальність", — переконаний Шелестюк.

Напівсередньоваговик зазначив, що Хейні провів дуже сильний поєдинок, і йому незрозуміло, чому Ломаченко та його команда віддали 12-й раунд, бо бій був дуже рівним.

"Це не пограбування, як це виставляє команда Ломаченка і сам Вася. Бій був дуже рівний і 115-113 на користь Хейні теж нормальний результат. Ломаченку, щоб перемогти, потрібно було домінувати в цьому поєдинку", — вважає Шелестюк.

Нагадаємо, що бій Ломаченко — Хейні закінчився скандальною перемогою останнього. В 10-му раунді суддя Дейв Моретті присудив перемогу американцю, хоча той начисто програв трихвилинку.

Команда українця подала протест на рішення суддів. Про спірний характер успіху американця свідчить і докладна статистика бою.

У світі боксу загалом вважають, що Ломаченко заслуговував на нічию.

Теги:
#Бокс #Тарас Шелестюк #Василь Ломаченко #Девін Хейні