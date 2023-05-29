Непобедимый украинский боксер назвал главную причину поражения Ломаченко от Хейни

Для победы Ломаченко нужно было доминировать в ринге

Не знающий поражений украинский боксер Тарас Шелестюк (19-0-1, 13 КО) объяснил, почему его коллега-соотечественник Василий Ломаченко проиграл Дэвину Хейни поединок за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.

В своем канале в YouTube он указал, что для победы украинцу нужно было доминировать в ринге. По его словам, для успеха в последних двух раундах Ломаченко нужен был нокдаун.

"Вася сделал недостаточно, чтобы отобрать звание абсолютного чемпиона мира и воплотить свою мечту в реальность", — убежден Шелестюк.

Полусредневес отметил, что Хейни провел сильнейший поединок, и ему непонятно, почему Ломаченко и его команда отдали 12-й раунд, потому что бой был очень ровным.

"Это не ограбление, как это выставляет команда Ломаченко и сам Вася. Бой был очень ровный и 115-113 в пользу Хейни тоже нормальный результат. Ломаченко, для того, чтобы победить, нужно было доминировать в этом поединке", — считает Шелестюк.

Напомним, что бой Ломаченко — Хейни закончился скандальной победой последнего. В 10-м раунде судья Дейв Моретти присудил победу американцу, хотя тот вчистую проиграл трехминутку.

Команда украинца подали протест на решение судей. Про спорный характер успеха американца свидетельствует и подробная статистика боя.

В мире бокса в основном считают, что Ломаченко заслуживал на ничью.