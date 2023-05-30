Звезду немецкого футбола прочат на пост министра спорта Турции после победы Эрдогана на выборах

Игрок давно поддерживает турецкого лидера

Звездный экс-футболист сборной Германии Месут Озил может стать новым министром спорта Турции в правительстве Реджепа Эрдогана после его победы на выборах президента страны.

Об этом сообщает Bild со ссылкой на турецкие СМИ. Игрок завершил свою профессиональную карьеру в марте 2023 года, поэтому имеет возможность начать политическую карьеру.

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Озил давно поддерживает Эрдогана, и по случаю победы политика на президентских выборах написал в своих аккаунтах в соцсетях: "Слава богу".

При этом за два дня до выборов футболист, у которого турецкое происхождение, опубликовал фото с президентом Турции, где они пожимают друг другу руки.

В 2019 году Эрдоган был гостем на свадьбе у Озила, который неоднократно восторженно высказывался о многолетнем лидере страны его происхождения. Кроме того, экс-игрок купил рядом с резиденцией президента в Стамбуле виллу за 10 млн долларов.

Ранее экс-футболист сборной Германии эмоционально поздравил с днем рождения жену Амине Гюльше, которая является победительницей конкурса Мисс Турция-2014.

Во время выступлений за лондонский "Арсенал" Озил отказался идти на понижение зарплаты, что помогло бы клубу справиться с кризисом, наступившим в результате коронавируса.