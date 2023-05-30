"Севилья" - "Рома": где и когда смотреть финал Лиги Европы

Во втором по силе еврокубке пройдет решающий матч

В среду, 31 мая, в Будапеште (Венгрия) состоится первый финальный поединок евросезона. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Севилья" — "Рома".

В прямом эфире в Украине решающий матч команд в еврокубке покажут Volia TV и "megogo". Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Игра "Севилья" — "Рома" состоится на "Пушкаш Арені", начало поединка — в 22:00 по киевскому времени. На "Телеграфе" можно будет следить за игрой в текстовом формате. Кроме того, у нас на сайте оперативно будут доступны видео голов, а также хайлайты встречи.

Обе команды провалили сезон на внутренней арене, "Севилья" и вовсе по итогам первенства Испании окажется вне зоны еврокубков. А вот "Рома" ведет борьбу за попадание в Лигу Европы. Тем не менее оба клуба блестяще выступили в ЛЕ и теперь поборются за победу, которая гарантирует победителю участие в ЛЧ сезона 2023/24.

Напомним, в полуфинале Лиги Европы римляне в "автобусном" стиле прошли "Байер", а "Севилья" выбила из еврокубка грозный "Ювентус".

Ранее сообщалось, что в финале Лиги чемпионов сразятся "Ман Сити" и "Интер".