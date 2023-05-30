"Севилья" - "Рома": онлайн-трансляция финала Лиги Европы

Главный матч года во втором еврокубке пройдет в Будапеште

В среду, 31 мая, в Будапеште (Венгрия) на "Пушкаш Арене" состоится финал Лиги Европы УЕФА сезона 2022/23 "Севилья" — "Рома". Этот поединок станет первым еврокубковым финалом в текущей кампании.

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнется в 22:00 по киевскому времени. Кроме того, в этой статье будут оперативно доступны видео голов, а также лучшие моменты поединка.

"Севилья" смотрится явным фаворитом в этом противостоянии из-за статуса рекордсмена состязаний (6 побед в ЛЕ/Кубке УЕФА), правда, букмекеры так не считают. Испанцы, хоть и блистают в Европе, но на внутренней арене не сумели попасть в зону еврокубков, а потому только победа поможет андалусийцам пробиться в еврокубки (Лига чемпионов) в следующем сезоне.

В последнем матче "Севилья" уступила мадридскому "Реалу" (1:2).

"Рома", в свою очередь, продолжает бороться в Серии А за место в Лиге Европы, однако клуб хочет попасть в ЛЧ. Римляне также знают, как побеждать в еврокубках не по наслышке. В прошлом сезоне Жозе Моуринью привел Волков к победе в Лиге конференций. В своем последнем матче итальянского первенства "Рома" проиграла "Фиорентине" (1:2).

Отметим, команды провели между собой всего один официальный матч в истории. В 2020 году судьба свела "Рому" и "Севилью" в 1/8 финала ЛЕ, победу тогда забрали испанцы (0:2).

Напомним, матч "Севилья" — "Рома" можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине.

Ранее сообщалось, что в финале Лиги чемпионов встретятся "Интер" и "Ман Сити".