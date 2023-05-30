"Севілья" — "Рома": онлайн-трансляція фіналу Ліги Європи

Головний матч року у другому єврокубку пройде у Будапешті

У середу, 31 травня, у Будапешті (Угорщина) на "Пушкаш Арені" відбудеться фінал Ліги Європи УЄФА сезону 2022/23 "Севілья" — "Рома". Цей поєдинок стане першим єврокубковим фіналом у поточній кампанії.

"Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі, яка розпочнеться о 22:00 за київським часом. Крім того, у цій статті будуть оперативно доступні відео голів, а також найкращі моменти поєдинку.

"Севілья" виглядає явним фаворитом у цьому протистоянні через статус рекордсмена змагань (6 перемог у ЛЄ/Кубку УЄФА), щоправда, букмекери так не вважають. Іспанці, хоч і сяють у Європі, але на внутрішній арені не зуміли потрапити до зони єврокубків, а тому лише перемога допоможе андалусійцям пробитися до єврокубків (Ліги чемпіонів) наступного сезону.

В останньому матчі "Севілья" поступилася мадридському "Реалу" (1:2).

"Рома", у свою чергу, продовжує боротися у Серії А за місце у Лізі Європи, проте клуб хоче потрапити до ЛЧ. Римляни також знають, як перемагати в єврокубках не з чуток. Минулого сезону Жозе Моурінью привів Вовків до перемоги у Лізі конференцій. У своєму останньому матчі італійської першості "Рома" програла "Фіорентині" (1:2).

Зазначимо, команди провели між собою лише один офіційний матч в історії. У 2020 році доля звела "Рому" та "Севілью" у 1/8 фіналу ЛЄ, перемогу тоді забрали іспанці (0:2).

Нагадаємо, матч "Севілья" — "Рома" можна буде подивитися у прямому ефірі в Україні.

Раніше повідомлялося, що у фіналі Ліги чемпіонів зустрінуться "Інтер" та "Ман Сіті".