У єврокубках визначились усі фіналісти: хто з ким зіграє (відео)

У єврокубках залишилося зіграти лише фінальні матчі

У четвер, 18 травня, відбулися заключні півфінали у Лізі Європи та Лізі конференцій сезону 2022/23. Напередодні "Манчестер Сіті" вибив "Реал" із Ліги чемпіонів.

Таким чином, у єврокубках визначились усі фінальні пари. Про це повідомляє "Телеграф".

Відеоогляди всіх матчів будуть додані тут найближчим часом.

Результати півфіналів Ліги Європи:

"Баєр" — "Рома" — 0:0 (Перший матч — 0:1)

"Севілья" — "Ювентус" — 2:1 (Перший матч — 1:1)

У фіналі Ліги Європи зіграють "Севілья" та "Рома". Цей поєдинок відбудеться у середу, 31 травня, у Будапешті (Угорщина).

Результати півфіналів Ліги конференцій:

"Базель" — "Фіорентина" 1:3 (Перший матч — 2:1)

"Алкмаар" — "Вест Гем" 0:1 (Перший матч — 1:2)

У фіналі Ліги конференцій, який відбудеться у Празі (Чехія) у середу, 7 червня, зійдуться "Фіорентина" та "Вест Гем".

Напередодні в ЛЧ були зіграні півфінальні матчі-відповіді, за підсумками яких у фіналі головного єврокубка зіграють "Манчестер Сіті" та "Інтер", який переграв "Мілан" за сумою двох матчів. Фінал Ліги чемпіонів має відбутися у суботу, 10 червня, у Стамбулі (Туреччина). Щоправда, є варіант, що вирішальну гру буде перенесено до Португалії.