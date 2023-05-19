В еврокубках определились все финалисты: кто с кем сыграет (видео)

В еврокубках осталось сыграть только финальные матчи

В четверг, 18 мая, состоялись заключительные полуфиналы в Лиге Европы и Лиге конференций сезона 2022/23. Накануне "Манчестер Сити" выбил "Реал" из Лиги чемпионов.

Таким образом, в еврокубках определились все финальные пары. Об этом сообщает "Телеграф".

Видеообзоры всех матчей будут добавлены здесь в ближайшее время.

Результаты полуфиналов Лиги Европы:

"Байер" — "Рома" — 0:0 (Первый матч — 0:1)

"Севилья" — "Ювентус" — 2:1 (Первый матч — 1:1)

В финале Лиги Европы сыграют "Севилья" и "Рома". Этот поединок состоится в среду, 31 мая, в Будапеште (Венгрия).

Результаты полуфиналов Лиги конференций:

"Базель" — "Фиорентина" 1:3 (Первый матч — 2:1)

"Алкмаар" — "Вест Хэм" 0:1 (Первый матч — 1:2)

В финале Лиги конференций, который состоится в Праге (Чехия) в среду, 7 июня, сойдутся "Фиорентина" и "Вест Хэм".

Накануне в ЛЧ были сыграны ответные полуфинальные матчи, по итогам которых в финале главного еврокубка сыграют "Манчестер Сити" и "Интер", который переиграл "Милан" по сумме двух матчей. Финал Лиги чемпионов должен пройти в субботу, 10 июня, в Стамбуле (Турция). Правда, есть вариант, что решающая игра будет перенесена в Португалию.