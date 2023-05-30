"Севілья" — "Рома": де і коли дивитись фінал Ліги Європи

У другому за силою єврокубку пройде вирішальний матч

У середу, 31 травня, у Будапешті (Угорщина) відбудеться перший фінальний поєдинок євросезону. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Севілья" — "Рома".

У прямому ефірі в Україні вирішальний матч команд у єврокубку покажуть Volia TV та "megogo". Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Гра "Севілья" — "Рома" відбудеться на "Пушкаш Арені", початок поєдинку — о 22:00 за київським часом. На "Телеграфі" можна буде стежити за грою у текстовому форматі. Крім того, у нас на сайті оперативно будуть доступні відео голів, а також хайлайти зустрічі.

Обидві команди провалили сезон на внутрішній арені, "Севілья" за підсумками першості Іспанії опиниться поза зоною єврокубків. А ось "Рома" веде боротьбу за потрапляння до Ліги Європи. Проте обидва клуби блискуче виступили в ЛЄ і тепер поборються за перемогу, яка гарантує переможцю участь у ЛЧ сезону 2023/24.

Нагадаємо, у півфіналі Ліги Європи римляни в "автобусному" стилі пройшли "Баєр", а "Севілья" вибила з єврокубка грізний "Ювентус".

Раніше повідомлялося, що у фіналі Ліги чемпіонів змагатимуться "Ман Сіті" та "Інтер".