"Севілья" — "Рома": букмекери заінтригували прогнозом на фінал Ліги Європи

Фахівці не зуміли виділити фаворита у зустрічі

У середу, 31 травня, відбудеться перший єврокубковий фінал у кампанії 2022/23. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Севілья" — "Рома".

На думку букмекерів, у цьому протистоянні шанси команд практично рівні. Про це повідомляє Favbet.

Аналітики пропонують коефіцієнт 2,70-2,89 на успіх андалусійців. Водночас шанси Вовків на успіх трохи гірші — коефіцієнт 2,80-2,96. Імовірність нічиєї котирується коефіцієнтом 2,87-3,00.

Фахівці Favbet вважають, що ймовірність тріумфу "Роми" та нічиєї в основний час дорівнює 33%, подібний успіх "Севільї" оцінюється ймовірністю 34%.

Прогноз букмекерів на фінал Ліги Європи "Севілья" — "Рома" (основний час)

Favbet: (перемога "Севільї" 2,89 — нічия 3,00 — перемога "Роми" 2,96)

William Hill: (2,75 — 2,87 — 2,87)

Bwin: (2,70 — 3,00 — 2,80)

Команди востаннє зустрічалися у 2020 році у рамках 1/8 фіналу Ліги Європи. Тоді іспанці взяли гору з рахунком 2:0. До речі, "Севілья" є найтитулованішим клубом у Лізі Європи/Кубку УЄФА (6 перемог).

Матч "Севілья" — "Рома" буде доступний для перегляду по ТБ в Україні.

Нагадаємо, у півфіналі Ліги Європи "Рома" пройшла німецький "Баєр", а "Севілья" вибила з турніру італійський "Ювентус".