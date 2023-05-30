"Севилья" - "Рома": букмекеры заинтриговали прогнозом на финал Лиги Европы

Специалисты не сумели выделить фаворита во встрече

В среду, 31 мая, пройдет первый еврокубковый финал в кампании 2022/23. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Севилья" — "Рома".

По мнению букмекеров, в этом противостоянии шансы команд практически равны. Об этом сообщает Favbet.

Аналитики предлагают коэффициент 2,70-2,89 на успех андалусийцев. В то же время шансы Волков на успех чуть хуже — коэффициент 2,80-2,96. Вероятность ничьей котируется коэффициентом 2,87-3,00.

Специалисты Favbet считают, что вероятность триумфа "Ромы" и ничьей в основное время равна 33%, подобный успех "Севильи" оценивается вероятностью в 34%.

Прогноз букмекеров на финал Лиги Европы "Севилья" — "Рома" (основное время)

Favbet: (победа "Севильи" 2,89 — ничья 3,00 — победа "Ромы" 2,96)

William Hill: (2,75 — 2,87 — 2,87)

Bwin: (2,70 — 3,00 — 2,80)

Команды в последний раз встречались в 2020 году в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Тогда испанцы взяли вверх со счетом 2:0. К слову, "Севилья" является самым титулованным клубом в Лиге Европы/Кубке УЕФА (6 побед).

Матч "Севилья" — "Рома" будет доступен для просмотра по ТВ в Украине.

Напомним, в полуфинале Лиги Европы "Рома" прошла немецкий "Байер" а "Севилья" выбила из турнира итальянский "Ювентус".