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Озил эмоционально поздравил красавицу-жену с днем рождения

Озил эмоционально поздравил красавицу-жену с днем рождения
15:17 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Амине Гюльше исполнилось 27 лет.

Полузащитник лондонского Арсенала Месут Озил поздравительный пост, посвященный дню рождения своей жены Амине Гюльше. В четверг, 30 апреля, девушке исполнилось 27 лет.

"С днем рождения, любовь всей моей жизни. Спасибо тебе. Ты - замечательная жена и прекрасная мама", - написал Месут в своем Instagram.

Напомним, что Гюльше является победительницей конкурса Мисс Турция-2014. Футболист женился на девушке в июне прошлого года. В конце марта стало известно, что у пары родилась дочь.

 
 
 
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Happy Birthday to the love of my life aşkım seni seviyorum  Thank you for being such a wonderful wife & lovely mother! @gulseamine

Публикация от Mesut Özil (@m10_official)

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Ранее сообщалось, что Озил оплатил 219 операций для детей по всему миру.

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ФК Арсенал (Лондон), Футбол, Месут Озил, Новости футбола.
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