Озил эмоционально поздравил красавицу-жену с днем рождения

Новости спорта:Амине Гюльше исполнилось 27 лет.

Полузащитник лондонского Арсенала Месут Озил поздравительный пост, посвященный дню рождения своей жены Амине Гюльше. В четверг, 30 апреля, девушке исполнилось 27 лет.

"С днем рождения, любовь всей моей жизни. Спасибо тебе. Ты - замечательная жена и прекрасная мама", - написал Месут в своем Instagram.

Напомним, что Гюльше является победительницей конкурса Мисс Турция-2014. Футболист женился на девушке в июне прошлого года. В конце марта стало известно, что у пары родилась дочь.

Ранее сообщалось, что Озил оплатил 219 операций для детей по всему миру.