Президент Турции стал свидетелем на свадьбе Озила (Видео)

Хавбек "канониров" женился на модели Амине Гюльше в Стамбуле в компании близких друзей и родственников.

Эрдоган пришел на церемонию бракосочетания вместе со своей супругой, где произнес напутственную речь и поставил подпись на документах, скрепляющих брак молодоженов.

Video: Mesut Özil & Amine Gülse got married with Turkey president Recep Tayyip Erdogan & his wife, Emine, as witnesses at the ceremony in Istanbul. #afc pic.twitter.com/S4ir8YnQUJ

— afcstuff (@afcstuff) 7 июня 2019 г.