Лондонский Арсенал покинуло семь футболистов

Новости спорта: Арсенал на своем официальном сайте объявил об уходе сразу семи футболистов.

Лондонский Арсенал на своем официальном сайте объявил об уходе сразу семи футболистов. Шесть из них получили статус свободных агентов.

По истечению контракта команду покинули: защитники Коэн Брэмэлл, Стефан Лихтштайнер и Хулио Плегезуэло, полузащитники Чарли Гилмор и Аарон Рэмси. Неожиданностью стало то, что команду покинул нападающий Дэнни Уэлбек.

Также, профессиональную карьеру решил завершить 37-летний вратарь Петр Чех. Аарон Ремси подписал предварительный контракт с туринским Ювентусом.

В минувшем сезоне АПЛ Арсенал занял пятое место. В финале Лиги Европы подопечные Унаи Эмери проиграли Челси (4:1).