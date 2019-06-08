Лондонский Арсенал покинуло семь футболистов

Лондонский Арсенал на своем официальном сайте объявил об уходе сразу семи футболистов. Шесть из них получили статус свободных агентов.
По истечению контракта команду покинули: защитники Коэн Брэмэлл, Стефан Лихтштайнер и Хулио Плегезуэло, полузащитники Чарли Гилмор и Аарон Рэмси. Неожиданностью стало то, что команду покинул нападающий Дэнни Уэлбек.
Также, профессиональную карьеру решил завершить 37-летний вратарь Петр Чех. Аарон Ремси подписал предварительный контракт с туринским Ювентусом.
В минувшем сезоне АПЛ Арсенал занял пятое место. В финале Лиги Европы подопечные Унаи Эмери проиграли Челси (4:1).