В Арсенале поведали о трансферных планах на лето

Новости спорта: Лондонский клуб предложил за Йоакима Андерсена и Денниса Праета 45 млн евро.

Сразу два футболиста «Сампдории» могут перебраться в английскую Премьер-лигу в летнее трансферное окно.

Покинуть итальянскую команду могут защитник Йоаким Андерсен и полузащитник Деннис Прает, в услугах которых заинтересован лондонский «Арсенал».

По словам источника, «канониры» уже сделали «Сампдории» предложение по двум игрокам в размере € 45 млн. При этом владелец итальянского клуба Массимо Ферреро намерен выручить с продажи датчанина и бельгийца не менее € 50 млн.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» намерен сохранить Ляказетта.