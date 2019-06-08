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В Арсенале поведали о трансферных планах на лето

В Арсенале поведали о трансферных планах на лето
03:08 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Лондонский клуб предложил за Йоакима Андерсена и Денниса Праета 45 млн евро.

Сразу два футболиста «Сампдории» могут перебраться в английскую Премьер-лигу в летнее трансферное окно.

Покинуть итальянскую команду могут защитник Йоаким Андерсен и полузащитник Деннис Прает, в услугах которых заинтересован лондонский «Арсенал».

По словам источника, «канониры» уже сделали «Сампдории» предложение по двум игрокам в размере € 45 млн. При этом владелец итальянского клуба Массимо Ферреро намерен выручить с продажи датчанина и бельгийца не менее € 50 млн.

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Ранее сообщалось, что «Арсенал» намерен сохранить Ляказетта.

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Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), Футбол, ФК Сампдория, Новости футбола, Йоаким Андерсен, Деннис Прает.
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