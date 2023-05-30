Зірку німецького футболу пророкують на пост міністра спорту Туреччини після перемоги Ердогана на виборах
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Гравець давно підтримує турецького лідера
Зірковий ексфутболіст збірної Німеччини Месут Озіл може стати новим міністром спорту Туреччини в уряді Реджепа Ердогана після перемоги на виборах президента країни.
Про це повідомляє Bild із посиланням на турецькі ЗМІ. Гравець завершив свою професійну кар’єру в березні 2023 року, тому має можливість розпочати політичну кар’єру.
Озил давно підтримує Ердогана, і з нагоди перемоги політика на президентських виборах написав у своїх акаунтах в соцмережах: "Слава богу".
При цьому за два дні до виборів футболіст, який має турецьке походження, опублікував фото з президентом Туреччини, де вони тиснуть один одному руки.
У 2019 році Ердоган був гостем на весіллі в Озіла, який неодноразово захоплено висловлювався про багаторічного лідера країни його походження. Крім того, ексгравець купив поряд із резиденцією президента в Стамбулі віллу за 10 млн доларів.
Раніше ексфутболіст збірної Німеччини емоційно привітав із днем народження дружину Аміне Гюльше, яка є переможницею конкурсу Міс Туреччина-2014.
Під час виступів за лондонський "Арсенал" Озіл відмовився йти на зниження зарплати, що допомогло б клубу впоратися з кризою, яка настала внаслідок коронавірусу.