Зірку німецького футболу пророкують на пост міністра спорту Туреччини після перемоги Ердогана на виборах

Гравець давно підтримує турецького лідера

Зірковий ексфутболіст збірної Німеччини Месут Озіл може стати новим міністром спорту Туреччини в уряді Реджепа Ердогана після перемоги на виборах президента країни.

Про це повідомляє Bild із посиланням на турецькі ЗМІ. Гравець завершив свою професійну кар’єру в березні 2023 року, тому має можливість розпочати політичну кар’єру.

Найкращі гольові передачі Озіла у "Реалі"

Озил давно підтримує Ердогана, і з нагоди перемоги політика на президентських виборах написав у своїх акаунтах в соцмережах: "Слава богу".

При цьому за два дні до виборів футболіст, який має турецьке походження, опублікував фото з президентом Туреччини, де вони тиснуть один одному руки.

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У 2019 році Ердоган був гостем на весіллі в Озіла, який неодноразово захоплено висловлювався про багаторічного лідера країни його походження. Крім того, ексгравець купив поряд із резиденцією президента в Стамбулі віллу за 10 млн доларів.

Раніше ексфутболіст збірної Німеччини емоційно привітав із днем народження дружину Аміне Гюльше, яка є переможницею конкурсу Міс Туреччина-2014.

Під час виступів за лондонський "Арсенал" Озіл відмовився йти на зниження зарплати, що допомогло б клубу впоратися з кризою, яка настала внаслідок коронавірусу.