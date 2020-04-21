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"Это автогол с точки зрения пиара": поступок Озила раскритиковали

"Это автогол с точки зрения пиара": поступок Озила раскритиковали
14:38 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Каррагер и Невилл считают, что Озил должен показывать должный пример остальным членам клуба.

Футбольные критики Джейми Каррагер и Гари Невилл, ранее выступавшие в АПЛ, раскритиковали игрока Арсенала Месута Озила, отказавшегося от понижения зарплаты.

Озил и два его одноклубника не согласились на снижение своих доходов, что помогло бы клубу справиться с кризисом, наступившим в результате коронавируса.

Каррагер отметил, что Озил, как самый высокооплачиваемый игрок команды, должен показывать пример одноклубникам.

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"Есть две группы футболистов, которые могут не принять позицию всей команды. Это или молодые игроки, у которых, возможно, и так почти нет дохода, или игроки, чьи контракты истекают.

Но это не сделал самый высокооплачиваемый игрок… Вся команда согласилась, он должен поддержать их. Это же автогол с точки зрения пиара.

Я не собираюсь его упрекать в том, что он много зарабатывает, виноваты те, кто платят ему. Но именно самый высокооплачиваемый футболист команды должен подавать пример для одноклубников", - цитирует Каррагера The Daily Mail.

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Невилл в свою очередь отметил, что отказ от снижения зарплаты отстранит этих троих игроков от остальной части команды.

"Такое отсутствие единения в команде никак нельзя оправдать. Вы должны быть командой на поле и за его пределами.

Я бы не хотел быть одним из этих трех игроков, кто не пошел на сокращение зарплаты. Это оттолкнет и изолирует их от остальных одноклубников. Когда группа игроков голосует за что-то, вы соглашаетесь с этим.

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Эта ситуация демонстрирует сложность того, что происходит сейчас в клубах Премьер-лиги. Игроки не доверяют клубам, и это еще одно тому доказательство", - отметил Невилл.

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Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), АПЛ, Месут Озил, Джейми Каррагер, Гари Невилл.
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