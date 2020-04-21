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"Красные дьяволы" хотят заполучить игрока Атлетико
14:25 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Telegraf EPA

Новости спорта:Руководство Манчестер Юнайтед нацелилось на трансфер португальца Фелиша.

Нападающий Атлетико Жоау Фелиш попал в сферу интересов Манчестер Юнайтед.

Об этом сообщает портал Le10 Sport.

Английский клуб намерен провести реорганизацию состава летом и попытается приобрести молодого форварда. Руководство МЮ надеется, что хорошие отношения с агентом Жорже Мендешем помогут им в переговорах по 20-летнему игроку.

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Фелиш перешел в Атлетико прошлым летом из Бенфики за 126 млн евро. В текущем сезоне нападающий провел 28 поединков в футболке "матрасников", отличившись шестью голами и тремя ассистами.

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Все по теме:

ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Жоау Фелиш.
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