Вместо карантина - армия: футболист пошел служить

Новости спорта:Кореец Сон Хын Мин проведет месяц в лагере морской пехоты.

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин начал службу в армии Южной Кореи, воспользовавшись карантином из-за пандемии коронавируса, сообщает издание The Guardian.

27-летний футболист будет заниматься в учебном лагере морской пехоты на острове Чеджу. Сон Хин Мин будет служить в армии всего три недели из-за того, что ранее помог сборной Южной Кореи выиграть Азиатские игры. За это время его ожидает марш на 30 километров, а также стрельба из винтовок.

На фото он изображен в зеленом худи и черной бейсболке, а также в защитной маске.

Кореец в нынешнем сезоне АПЛ сыграл 32 матча во всех турнирах за "Тоттенхэм". В его активе 16 голов и 9 результативных передач.

Напомним, футбольный чемпионат Англии приостановили на неопределенное время из-за пандемии коронавируса.