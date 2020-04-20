Скачать
Понедельник, 20.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
"Пойду сниматься в Голливуд": Усик заговорил о завершении карьеры
"Пойду сниматься в Голливуд": Усик заговорил о завершении карьеры
В Динамо Брест приняли решение по Хачериди
В Динамо Брест приняли решение по Хачериди
Названа ориентировочная дата возобновления Примеры
Названа ориентировочная дата возобновления Примеры
За рубежом выступают 250 украинских футболистов
За рубежом выступают 250 украинских футболистов

Вместо карантина - армия: футболист пошел служить

Вместо карантина - армия: футболист пошел служить
18:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта:Кореец Сон Хын Мин проведет месяц в лагере морской пехоты.

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин начал службу в армии Южной Кореи, воспользовавшись карантином из-за пандемии коронавируса, сообщает издание The Guardian.

27-летний футболист будет заниматься в учебном лагере морской пехоты на острове Чеджу. Сон Хин Мин будет служить в армии всего три недели из-за того, что ранее помог сборной Южной Кореи выиграть Азиатские игры. За это время его ожидает марш на 30 километров, а также стрельба из винтовок.

На фото он изображен в зеленом худи и черной бейсболке, а также в защитной маске.

Кореец в нынешнем сезоне АПЛ сыграл 32 матча во всех турнирах за "Тоттенхэм". В его активе 16 голов и 9 результативных передач.

В России заговорили о возвращении Ракицкого в сборную Украины

Напомним, футбольный чемпионат Англии приостановили на неопределенное время из-за пандемии коронавируса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Южная Корея, Армия, ФК Тоттенхэм, АПЛ, Сон Хын-Мин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В России заговорили о возвращении Ракицкого в сборную Украины
02 Саблич удивил, назвав лучшего тренера Динамо
03 Теофимо Лопес: Ломаченко не продержится дольше восьми раундов
04 "Пойду сниматься в Голливуд": Усик заговорил о завершении карьеры
05 Гринвуд изменился до неузнаваемости на карантине (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь