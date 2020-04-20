В России заговорили о возвращении Ракицкого в сборную Украины

Новости спорта:Алексей Андронов рассказал, что думает о бывшем футболисте Шахтера и сборной Украины Ярославе Ракицком

Популярный комментатор Алексей Андронов рассказал, что думает о бывшем футболисте Шахтера и сборной Украины Ярославе Ракицком, который сейчас выступает в Зените

"Переход Ракицкого в питерский клуб стал долгожданным поводом для Шевченко попробовать сыграть без него. По правде говоря, к его игре вопросы возникали и раньше, до перехода в Зенит.

У Украины сейчас хорошее молодое поколение, есть возможность дать им игровую практику, шанс стать лидерами сборной. Как защитник, не думаю, что Ракицкий был бы сейчас актуален, а вот как исполнитель штрафных – он помог бы любой команде, которая попала на Евро. Стандарты он исполняет действительно здорово.

Но ради штрафных никто не будет брать человека в команду. Даже больше, чем игра, в сборной Украины, мне кажется, изменились отношения внутри коллектива. Ракицкий в них вписаться уже не смог бы", - рассказал Андронов в интервью каналу Вацко Live.