Скачать
Понедельник, 20.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
ФК "Ухань" вернулся в родной город
ФК "Ухань" вернулся в родной город
Шахтер - Вольфсбург: названа предварительная дата матча
Шахтер - Вольфсбург: названа предварительная дата матча
В Италии разработали протокол возрождения футбола
В Италии разработали протокол возрождения футбола
Руни сравнил Месси и Роналду
Руни сравнил Месси и Роналду

В России заговорили о возвращении Ракицкого в сборную Украины

В России заговорили о возвращении Ракицкого в сборную Украины
08:42 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Алексей Андронов рассказал, что думает о бывшем футболисте Шахтера и сборной Украины Ярославе Ракицком

Популярный комментатор Алексей Андронов рассказал, что думает о бывшем футболисте Шахтера и сборной Украины Ярославе Ракицком, который сейчас выступает в Зените

"Переход Ракицкого в питерский клуб стал долгожданным поводом для Шевченко попробовать сыграть без него. По правде говоря, к его игре вопросы возникали и раньше, до перехода в Зенит.

У Украины сейчас хорошее молодое поколение, есть возможность дать им игровую практику, шанс стать лидерами сборной. Как защитник, не думаю, что Ракицкий был бы сейчас актуален, а вот как исполнитель штрафных – он помог бы любой команде, которая попала на Евро. Стандарты он исполняет действительно здорово.

Зинченко: Гвардиола не выходит на связь после смерти мамы

Но ради штрафных никто не будет брать человека в команду. Даже больше, чем игра, в сборной Украины, мне кажется, изменились отношения внутри коллектива. Ракицкий в них вписаться уже не смог бы", - рассказал Андронов в интервью каналу Вацко Live.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Украины, ФК Шахтер, ФК Зенит, Футбол, Алексей Андронов, Новости футбола, Ярослав Ракицкий.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Теофимо Лопес: Ломаченко не продержится дольше восьми раундов
02 "Колотушку ему надо поставить": российский боксер дал совет Усику
03 Бразилец Шахтера может перейти в Манчестер Юнайтед
04 Защитник Шахтера может перейти в Баварию
05 Динамо "повесило ценник" на Родригеса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь