Зинченко: Гвардиола не выходит на связь после смерти мамы

Новости спорта:Пеп Гвардиола ни разу не выходил на связь после потери матери.

Пару недель назад Зинченко принес соболезнования Гвардиоле - мама наставника Манчестер Сити Пепа Гвардиолы.

Как рассказал украинец Александр Зинченко, тренер тяжело переживает этот период в жизни.

"К сожалению, у Пепа Гвардиолы недавно не стало мамы. Нас предупредили, чтобы мы не писали ему в этот тяжелый период. Тем не менее, конечно, каждый выразил ему поддержку через интернет, мы же одна семья, одна команда, каждый переживает друг за друга. Это всегда больно - терять близких людей".

Защитник рассказал, что после смерти мамы Гвардиола перестал выходить на связь.

"До этого Пеп постоянно отсылал всем видео поддержки, чтобы мы держали себя в форме, но после он не выходил на связь", — рассказал Зинченко в программе Великий футбол.