Голоси майже підраховані: хто перемагає на президентських виборах у Туреччині

Переможця вже визначено

У Туреччині в неділю, 28 травня, проходить другий тур президентських виборів, під час якого боротьба розгорнулася між чинним президентом країни Реджепом Тайіпом Ердоганом та його основним суперником Кемалем Киличдароглу.

Як повідомляє видання Anadolu, майже 99% усіх голосів перемогу здобуває Ердоган, який зміг заручитися підтримкою 52,08% виборців.

Лідер опозиції, своєю чергою, отримав 47,92%.

Подібні дані з різницею в соті частки відсотка наводить і опозиційне видання Anka.

Для того, щоб здобути перемогу, будь-якому з кандидатів необхідно набрати 50% голосів, тобто вже зараз можна з упевненістю говорити, що Ердоган залишається при владі ще на 5 років.

Лідери Сербії та Азербайджану вже привітали чинного главу держави із переобранням на ще один термін.

Як повідомлялося раніше, під час першого туру інтрига зберігалася до останніх відсотків, адже спочатку Ердоган лідирував з великим відривом, але потім Киличдароглу зміг надолужити втрачене. Зрештою, чинний глава Туреччини отримав 49,35%, а його опонент 45%.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як в Україні позначаться вибори в Туреччині залежно від того, хто здобуде перемогу на виборах.