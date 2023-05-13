Чи втримається Ердоган знову? Все головне про президентські вибори у Туреччині

Проти багаторічного лідера країни об’єдналася опозиція

У Туреччині у 14 травня відбудуться найзапекліші за тривалий час парламентські та президентські вибори. На кону — те, чи втримається у своєму кріслі Реджеп Тайїп Ердоган, що займає цю посаду вже цілих 20 років.

Хто балотується в президенти?

Нарешті в Ердогана з’явилися цікаві кандидати з не менш цікавими прізвищами, які українцям буде складно вимовити. Серед них — головний суперник Ердогана Кемаль Киличдароглу.

Також це націоналіст та представник Альянсу предків Сінан Оган, який розраховує на частину голосів націоналістів. Оган підтримує повернення країни до парламентської системи.

До п’ятниці у списку був теж Мухаррем Індже від центристської партії "Батьківщина". Але він знявся з перегонів через "кампанію наклепу" після звинувачень у соціальних мережах. Прокуратура Анкари почала розслідування можливого шантажу. Також перед цим в інтернеті опублікували фейкове порновідео за його участю.

Хто йде у парламент?

Загалом список складається із 26 партій, та видання Politico називає основними гравцями такі сили:

Ердоганівський "Народний альянс" , що представляє парламентську більшість.

, що представляє парламентську більшість. Опозиція, що об’єдналася в єдиний " Національний альянс ". Це мікс із різноманітних ідеологій, які мають спільну ціль — скинути Ердогана, відновити переговори про членство в Євросоюзі , повернути парламентську систему , зменшити інфляцію, повернути сирійських та афганських біженців назад у свої країни

". Це мікс із різноманітних ідеологій, які мають спільну ціль — скинути Ердогана, відновити переговори про , повернути , зменшити інфляцію, повернути сирійських та афганських біженців назад у свої країни Лівий "Альянс праці та свободи", що складається з Партії зелених лівих (YSP) і Робітничої партії Туреччини (TIP).

Що відомо про головного суперника Ердогана

Кемаль Киличдароглу у цій гонці має прихильність молоді, оскільки пообіцяв відновити демократію, збільшити права та свободи. Він очолює головну лівоцентристську і світську Республіканську народну партію Туреччини.

Киличдароглу зміг об’єднати навколо себе опозицію і заручитися підтримкою 5 інших партій "Національного альянсу". У випадку його перемоги вони обіймуть посади віцепрезидентів. Серед його групи підтримки: мери Стамбула та Анкари, прокурдська партія (є другою за величиною опозиційною партією), правоцентристи, націоналістична партія, ісламська партія.

Він прагне повернути Туреччині сильний парламент, незалежні суди та вільну пресу. А також хоче повернути цю країну до прозахідної позиції. Його кампанія називається "Весна знову прийде".

Кемаль Киличдароглу збирає вражаючі мітинги свої прихильників у містах Туреччини

До речі, Киличдароглу звинуватив росію в спробі втрутитися у вибори в Туреччині.

Рейтинги

Болючими питаннями для турків на цих перегонах стали питання інфляції, відповідь влади на землетруси, недотримання будівельних норм.

Згідно з опитуваннями громадської думки, серед трьох кандидатів лідерами є Кемаль Киличдароглу та Раджеп Тайїп Ердоган. Сінана Огана вважають аутсайдером перегонів.

Ердоган навіть трохи відстає від Киличдароглу. Зараз боротьба йде ще й за голоси виборців Інже, який знявся з гонки через порновідео.

Як виглядає розтановка сил перед виборами. Інфографіка The Guardian

Скільки відсотків треба для перемоги

Президентські вибори проводяться кожні п'ять років, президентом стає кандидат, який набрав понад 50% голосів у першому турі. Якщо ніхто не набере більшості, вибори проводяться у другий тур між двома провідними кандидатами. У такому разі він буде 28 травня.

На парламентських виборах кількість місць в турецькому парламенті з 600 депутатів буде пропорційною кількості набраних голосів. Головне — подолати поріг в 7%.

Дільниці відкриються о 8 ранку і закриються о 17:00, результати очікуються ввечері.

Як раніше розповідав "Телеграф", у Туреччині сумніваються в тому, що Україна зможе перемогти росію на полі бою. Щобільше, там вважають, що росіяни зараз "перемагають у війні".