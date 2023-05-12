"Тримайте руки подалі": у Туреччині звинуватили росію у втручанні у вибори, кремль виправдовується

Кандидат на пост президента Туреччини закликав Росії не втручатися у вибори, якщо вона хоче "продовження дружби"

Ключовий опонент чинного президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана Кемаль Киличдароглу звинуватив росію у втручанні в президентські вибори в його країні і закликав Росію "тримати руки подалі від турецької держави". У кремлі відкинули звинувачення та кинулися запевняти Туреччину у "дружбі".

Про маніпуляції Росії Киличдароглу написав у Twitter турецькою та російською мовами.

Він звинувачує росію в тому, що саме вона стоїть за "монтажами, змовами, дипфейками та записами", які 10 травня викрили в Туреччині.

"Якщо ви хочете продовження нашої дружби після 15 травня, тримайте руки подалі від турецької держави. Ми, як і раніше, виступаємо за співпрацю та дружбу", — написав політик.

На це відреагували в кремлі — прес-секретар президента росії дмитро пєсков відкинув звинувачення в Киличдароглу на адресу росії і зробив сміховинну заяву, що "Москва не втручається у внутрішню політику інших держав".

"Ми офіційно заявляємо, що ні про яке втручання мови йти не може. І якщо хтось надав пану Киличдароглу таку інформацію, то це брехуни. Так і треба говорити", — заявив пєсков на брифінгу.

Він також зробив "реверанс" у бік Туреччини, додавши, що "ми дуже і дуже дорожимо нашими двосторонніми відносинами з Турецькою Республікою". За словами пєскова, Туреччина займає дуже " відповідальну, суверенну та продуману позицію щодо цілого комплексу регіональних та світових проблем... і ця позиція вельми імпонує нам".

Як раніше розповідав "Телеграф", у Туреччині сумніваються в тому, що Україна зможе перемогти росію на полі бою. Більше того, там вважають, що росіяни зараз "перемагають у війні".