"Держите руки подальше": в Турции обвинили россию во вмешательстве в выборы, кремль оправдывается

Кандидат на пост президента Турции призвал рф не вмешиваться в выборы, если она хочет "продолжения дружбы"

Ключевой оппонент действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Кемаль Кылычдароглу обвинил россию во вмешательстве в президентские выборы в его стране и призвал рф "держать руки подальше от турецкого государства". В кремле отвергли обвинения и бросились заверять Турцию в "дружбе".

О манипуляциях россии Кылычдароглу написал в Twitter на турецком и русском языках.

ОН обвиняет россию в том, что именно она стоит за "монтажами, заговорами, дипфейками и записями", которые 10 мая были разоблачены в Турции.

"Если вы хотите продолжения нашей дружбы после 15 мая, держите руки подальше от турецкого государства. Мы по-прежнему выступаем за сотрудничество и дружбу", – написал политик.

На это отреагировали в кремле — пресс-секретарь президента рф дмитрий песков отверг обвинения в Кылычдароглу в адрес России и сделал смехотворное заявление, что "Москва не вмешивается во внутреннюю политику других государств".

"Мы официально заявляем, что ни о каком вмешательстве речи идти не может. И если кто то предоставил господину Кылычдароглу такую информацию, то это лжецы. Так и нужно говорить",— заявил песков на брифинге.

Он также сделал "реверанс" в сторону Турции, добавив, что "мы весьма и весьма дорожим нашими двусторонними отношениями с Турецкой Республикой". По словам пескова, Турция занимает очень "ответственную ответственную, суверенную и продуманную позицию по целому комплексу региональных и мировых проблем … и эта позиция весьма импонирует нам".

Как ранее рассказывал "Телеграф", в Турции сомневаются в том, что Украина сможет победить россию на поле боя. Более того, там считают, что россияне сейчас "побеждают в войне".