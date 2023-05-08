Україна вже програє росії: у Туреччині зробили дивну заяву про перебіг війни
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У Туреччині не вірять у успіх України у війні проти росіян
У Туреччині сумніваються, що Україна зможе перемогти росію на полі бою. Більше того, там вважають, що росіяни зараз "перемагають у війні".
Таку думку в ефірі телеканалу Haberturk висловив прес-секретар президента Туреччини Ібрагім Калин.
"Я впевнений, що війна не завершиться для України отриманням будь-яких позиційних виграшів", — сказав представник турецького лідера.
Він додав, що росіянам вдається "успішно обходити санкції" та перемагати на полі бою, завоювавши 18% від загальної площі України.
"Санкції не працюють. Зараз триває дуже кровопролитна війна. Не можна сказати, що Україна її виграє. росіяни контролюють 18% захопленої території", - заявив Калин.
Представник турецького президента висловив думку, що війна в Україні "закінчиться не за рахунок військових успіхів, а за рахунок нового договору безпеки між двома глобальними блоками". При цьому він висловив сумнів, що сторони мають бажання домовлятися.
Також він вважає, що війна в Україні — це конфлікт між росією та Заходом. Представник Ердогана порівняв події в Україні із новою холодною війною, "в якій перемагає кремль".
Цікаво, що до таких висновків Калин прийшов після того, як побував у квітні в росії, де зустрівся з диктатором володимиром Путіним.
"Мій власний аналіз, який я отримав після розмови з путіним, — це не війна України з росією. Це холодна війна 2.0", - заявив він.
Раніше "Телеграф" писав про те, що думає про війну в Україні американський політик та дипломат Генрі Кісінджер.