Україна вже програє росії: у Туреччині зробили дивну заяву про перебіг війни

У Туреччині не вірять у успіх України у війні проти росіян

У Туреччині сумніваються, що Україна зможе перемогти росію на полі бою. Більше того, там вважають, що росіяни зараз "перемагають у війні".

Таку думку в ефірі телеканалу Haberturk висловив прес-секретар президента Туреччини Ібрагім Калин.

"Я впевнений, що війна не завершиться для України отриманням будь-яких позиційних виграшів", — сказав представник турецького лідера.

Він додав, що росіянам вдається "успішно обходити санкції" та перемагати на полі бою, завоювавши 18% від загальної площі України.

"Санкції не працюють. Зараз триває дуже кровопролитна війна. Не можна сказати, що Україна її виграє. росіяни контролюють 18% захопленої території", - заявив Калин.

Представник турецького президента висловив думку, що війна в Україні "закінчиться не за рахунок військових успіхів, а за рахунок нового договору безпеки між двома глобальними блоками". При цьому він висловив сумнів, що сторони мають бажання домовлятися.

Також він вважає, що війна в Україні — це конфлікт між росією та Заходом. Представник Ердогана порівняв події в Україні із новою холодною війною, "в якій перемагає кремль".

Цікаво, що до таких висновків Калин прийшов після того, як побував у квітні в росії, де зустрівся з диктатором володимиром Путіним.

"Мій власний аналіз, який я отримав після розмови з путіним, — це не війна України з росією. Це холодна війна 2.0", - заявив він.

Раніше "Телеграф" писав про те, що думає про війну в Україні американський політик та дипломат Генрі Кісінджер.