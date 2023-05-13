Удержится ли Эрдоган снова? Все главное о президентских выборах в Турции
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Против многолетнего лидера страны объединилась оппозиция
В Турции в 14 мая состоятся самые ожесточенные за долгое время парламентские и президентские выборы. На кону — удержится ли в своем кресле Реджеп Тайип Эрдоган, занимающий этот пост уже целых 20 лет.
Кто баллотируется в президенты?
Наконец-то у Эрдогана появились интересные кандидаты с не менее интересными фамилиями, которые украинцам будет сложно произнести. Среди них – главный соперник Эрдогана Кемаль Киличдароглу.
Также это представитель Альянса предков Синан Оган, рассчитывающий на часть голосов националистов. Оган поддерживает возвращение страны к парламентской системе.
До пятницы в списке был тоже Мухаррем Индже от центристской партии "Родина". Но он снялся с гонки из-за "кампании клеветы" после обвинений в социальных сетях. Прокуратура Анкары начала расследование возможного шантажа. Также перед этим в интернете опубликовали фейковое порновидео с его участием.
Кто идет в парламент?
В общей сложности список состоит из 26 партий, и издание Politico называет основными игроками следующие силы:
- Эрдогановский "Народный альянс", представляющий парламентское большинство.
- Оппозиция, объединившаяся в единый "Национальный альянс ". Это микс из разнообразных идеологий, имеющих общую цель — свергнуть Эрдогана, возобновить переговоры о членстве в Евросоюзе, вернуть парламентскую систему, уменьшить инфляцию, вернуть сирийских и афганских беженцев в свои страны.
- Левый "Альянс труда и свободы", состоящий из Партии зеленых левых (YSP) и Рабочей партии Турции (TIP).
Что известно о главном сопернике Эрдогана
Кемаль Киличдароглу в этой гонке пользуется поддержкой молодежи, поскольку пообещал восстановить демократию, увеличить права и свободы. Он возглавляет главную левоцентристскую и светскую Республиканскую народную партию Турции.
Киличдароглу смог объединить вокруг себя оппозицию и заручиться поддержкой 5 других партий "Национального альянса". В случае его победы они займут должности вице-президентов. Среди его группы поддержки: мэры Стамбула и Анкары, прокурдская партия (вторая по величине оппозиционная партия), правоцентристы, националистическая партия, исламская партия.
Он стремится вернуть Турции сильный парламент, независимые суды и свободную печать. А также хочет вернуть эту страну к прозападной позиции. Его кампания называется "Весна снова придет ".
Кстати, Киличдароглу обвинил россию в попытке вмешаться в выборы в Турции.
Рейтинги
Болезненными вопросами для турок на этой гонке стали вопросы инфляции, ответ власти на землетрясения, несоблюдение строительных норм.
Согласно опросам общественного мнения, среди трех кандидатов лидерами являются Кемаль Киличдароглу и Раджеп Тайип Эрдоган. Синана Огана считают аутсайдером гонки.
Эрдоган даже немного отстает от Киличдароглу. Сейчас борьба идет еще и за голоса избирателей Инже, снявшегося с гонки из-за порновидео.
Сколько процентов нужно для победы
Президентские выборы проводятся каждые пять лет, президентом становится кандидат, набравший более 50% голосов в первом туре. Если никто не наберет большинства, выборы проходят во второй тур между двумя ведущими кандидатами. В этом случае он будет 28 мая.
На парламентских выборах количество мест в турецком парламенте из 600 депутатов будет пропорционально количеству набранных голосов. Главное – преодолеть порог в 7%.
Участки откроются в 8 утра и закроются в 17:00, результаты ожидаются вечером.
Как ранее рассказывал Телеграф, в Турции сомневаются в том, что Украина сможет победить россию на поле боя. Более того, там считают, что россияне сейчас "побеждают в войне".