Против многолетнего лидера страны объединилась оппозиция

В Турции в 14 мая состоятся самые ожесточенные за долгое время парламентские и президентские выборы. На кону — удержится ли в своем кресле Реджеп Тайип Эрдоган, занимающий этот пост уже целых 20 лет.

Кто баллотируется в президенты?

Наконец-то у Эрдогана появились интересные кандидаты с не менее интересными фамилиями, которые украинцам будет сложно произнести. Среди них – главный соперник Эрдогана Кемаль Киличдароглу.

Также это представитель Альянса предков Синан Оган, рассчитывающий на часть голосов националистов. Оган поддерживает возвращение страны к парламентской системе.

До пятницы в списке был тоже Мухаррем Индже от центристской партии "Родина". Но он снялся с гонки из-за "кампании клеветы" после обвинений в социальных сетях. Прокуратура Анкары начала расследование возможного шантажа. Также перед этим в интернете опубликовали фейковое порновидео с его участием.

Кто идет в парламент?

В общей сложности список состоит из 26 партий, и издание Politico называет основными игроками следующие силы:

Эрдогановский "Народный альянс" , представляющий парламентское большинство.

, представляющий парламентское большинство. Оппозиция, объединившаяся в единый " Национальный альянс ". Это микс из разнообразных идеологий, имеющих общую цель — свергнуть Эрдогана, возобновить переговоры о членстве в Евросоюзе , вернуть парламентскую систему , уменьшить инфляцию, вернуть сирийских и афганских беженцев в свои страны.

". Это микс из разнообразных идеологий, имеющих общую цель — свергнуть Эрдогана, возобновить переговоры о , вернуть , уменьшить инфляцию, вернуть сирийских и афганских беженцев в свои страны. Левый "Альянс труда и свободы", состоящий из Партии зеленых левых (YSP) и Рабочей партии Турции (TIP).

Что известно о главном сопернике Эрдогана

Кемаль Киличдароглу в этой гонке пользуется поддержкой молодежи, поскольку пообещал восстановить демократию, увеличить права и свободы. Он возглавляет главную левоцентристскую и светскую Республиканскую народную партию Турции.

Киличдароглу смог объединить вокруг себя оппозицию и заручиться поддержкой 5 других партий "Национального альянса". В случае его победы они займут должности вице-президентов. Среди его группы поддержки: мэры Стамбула и Анкары, прокурдская партия (вторая по величине оппозиционная партия), правоцентристы, националистическая партия, исламская партия.

Он стремится вернуть Турции сильный парламент, независимые суды и свободную печать. А также хочет вернуть эту страну к прозападной позиции. Его кампания называется "Весна снова придет ".

Кемаль Киличдароглу собирает впечатляющие митинги своих поклонников в городах Турции

Кстати, Киличдароглу обвинил россию в попытке вмешаться в выборы в Турции.

Рейтинги

Болезненными вопросами для турок на этой гонке стали вопросы инфляции, ответ власти на землетрясения, несоблюдение строительных норм.

Согласно опросам общественного мнения, среди трех кандидатов лидерами являются Кемаль Киличдароглу и Раджеп Тайип Эрдоган. Синана Огана считают аутсайдером гонки.

Эрдоган даже немного отстает от Киличдароглу. Сейчас борьба идет еще и за голоса избирателей Инже, снявшегося с гонки из-за порновидео.

Как выглядит расстановка сил перед выборами. Инфографика The Guardian

Сколько процентов нужно для победы

Президентские выборы проводятся каждые пять лет, президентом становится кандидат, набравший более 50% голосов в первом туре. Если никто не наберет большинства, выборы проходят во второй тур между двумя ведущими кандидатами. В этом случае он будет 28 мая.

На парламентских выборах количество мест в турецком парламенте из 600 депутатов будет пропорционально количеству набранных голосов. Главное – преодолеть порог в 7%.

Участки откроются в 8 утра и закроются в 17:00, результаты ожидаются вечером.

Как ранее рассказывал Телеграф, в Турции сомневаются в том, что Украина сможет победить россию на поле боя. Более того, там считают, что россияне сейчас "побеждают в войне".