Украина уже проигрывает россии: в Турции сделали странное заявление о ходе войны

В Турции не верят в успех Украины в войне против россиян

В Турции сомневаются в том, что Украина сможет победить россию на поле боя. Более того, там считают, что россияне сейчас "побеждают в войне".

Такую точку зрения в эфире телеканала Haberturk выразил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

"Я уверен, что война не завершится для Украины получением каких-либо позиционных выигрышей", — сказал представитель турецкого лидера.

Он добавил, что россиянам удается "успешно обходить санкции" и побеждать на поле боя, завоевав 18% от общей площади Украины.

"Санкции не работают. Сейчас идет очень кровопролитная война. Нельзя сказать, что Украина ее выигрывает. россияне контролируют 18% захваченной территории", — заявил Калын.

Представитель турецкого президента выразил мнение, что война в Украине "закончится не за счет военных успехов, а за счет нового договора о безопасности между двумя глобальными блоками". При этом он выразил сомнение, что у сторон есть желание договариваться.

Также он считает, что война в Украине — это конфликт между россией и Западом. Представитель Эрдогана сравнил события в Украине с новой холодной войной, "в которой побеждает кремль".

Интересно, что к таким выводам Калын пришел после того, как побывал в апреле в россии, где встретился с диктатором владимиром путиным.

"Мой собственный анализ, который я получил после беседы с путиным — это не война Украины с россией. Это холодная война 2.0", — заявил он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что думает о войне в Украине американский политик и дипломат Генри Киссинджер.