Голоса почти подсчитаны: кто побеждает на президентских выборах в Турции

Победитель уже определен

В Турции в воскресенье, 28 мая, проходит второй тур президентских выборов, во время которого борьба развернулась между действующим президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и его основным соперником Кемалем Кылычдароглу.

Как сообщает издание Anadolu, почти 99% всех голосов победу одерживает Эрдоган, который смог заручиться поддержкой 52,08% избирателей.

Лидер оппозиции в свою очередь получил 47,92%.

Подобные данные с разницей в сотые доли процента приводит и оппозиционное издание Anka.

Для того чтобы одержать победу, любому из кандидатов необходимо набрать 50% голосов, то есть уже сейчас можно с уверенностью говорить, что Эрдоган остается у власти еще на 5 лет.

Лидеры Сербии и Азербайджана уже поздравили действующего главу государства с переизбранием на еще один срок.

Как сообщалось ранее, во время первого тура интрига хранилась до последних процентов, ведь поначалу Эрдоган лидировал с большим отрывом, но затем Кылычдароглу смог наверстать упущенное. В конечном итоге действующий глава Турции получил 49,35%, а его оппонент 45%.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как на Украине отразятся выборы в Турции в зависимости от того, кто одержит победу на выборах