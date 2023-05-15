Подсчитаны почти все голоса: чем завершились президентские выборы в Турции

Действующий президент Турции претендует на третий срок на посту

В Турции почти закончился подсчет голосов на выборах президента. После подсчета почти 100% бюллетеней окончательного победителя определить не удалось.

Результаты подсчета 98,89% голосов показывают, что действующий лидер Реджеп Эрдоган набрал большинство, но не более половины голосов – 49,35%. Его главный противник – лидер оппозиции Кемаль Киличдароглу 45%. Скорее всего, стоит ожидать второй тур выборов.

Третье место занял лидер националистического блока Синан Оган, набравший 5,22% голосов. Во втором туре само распределение его голосов может повлиять на то, кто в ближайшие годы будет возглавлять Турцию. Второй тур ориентировочно состоится 28 мая.

Отметим, что Эрдоган пытается пройти уже на третий президентский срок. Явка на выборы 14 мая составила 87,56%. Эрдоган, комментируя промежуточные результаты, отметил, что эта цифра "одна из самых высоких в нашей истории". Оба лидирующих кандидата уверены в своей победе во втором туре.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как на Украине отразятся выборы в Турции в зависимости от того, кто одержит победу на выборах. Именно Турция влияет на отношения с россией в достаточной степени, в частности благодаря посредничеству в вопросе зернового коридора.