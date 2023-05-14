В Турции считают голоса после президентских выборов: удастся ли победить Эрдогану

Ситуация будет понятной более четко ближе к вечеру

В Турции в воскресенье, 14 мая, прошли президентские и парламентские выборы. В настоящий момент продолжается подсчет голосов.

Как видно на онлайн-табло на сайте Anadolu, основная борьба разворачивается между действующим президентом страны Реджепом Эрдоганом и его основным соперником Кемалем Кылычдароглу.

Также в тройке лидеров, но с большим отрывом идет лидер националистического альянса Синан Оган.

По данным подсчета чуть более 32% бюллетеней лидирует Эрдоган с 53,37%, у Кылычдароглу — 40,68%.

На парламентских выборах партия Эрдогана показывает более серьезный отрыв — у нее при подсчете чуть более 10% голосов 61,71%, а у союза Кылычдароглу 25,61%.

Для победы в первом туре одному из кандидатов необходимо набрать больше 50% голосов. Однако если этого не произойдет, то два главных кандидата встретятся во втором туре, который может быть назначен на 28 мая.

Ожидается, что предварительные результаты будут известны до конца текущего дня, однако окончательные результаты могут быть озвучены через несколько дней.

Напомним, старший аналитик Центра исследования современной Турции и Atlantic Council Евгения Габер рассказала "Телеграфу" о том, как победа или поражение Эрдогана скажется на отношениях с Украиной.