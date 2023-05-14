У Туреччині рахують голоси після президентських виборів: чи вдасться перемогти Ердогану

Ситуація буде зрозумілою чіткіше ближче до вечора

У Туреччині в неділю, 14 травня, відбулися президентські та парламентські вибори. Наразі триває підрахунок голосів.

Як видно на онлайн-табло на сайті Anadolu, основна боротьба розгортається між чинним президентом країни Реджепом Ердоганом та його основним суперником Кемалем Киличдароглу.

Також у трійці лідерів, але з великим відривом йде лідер націоналістичного альянсу Сінан Оган.

За даними підрахунку, трохи понад 32% бюлетенів лідирує Ердоган з 53,37%, у Киличдароглу — 40,68%.

На парламентських виборах партія Ердогана показує серйозніший відрив — у неї за підрахунку трохи понад 10% голосів 61,71%, а у союзу Киличдароглу 25,61%.

Для перемоги у першому турі одному з кандидатів необхідно набрати понад 50% голосів. Однак якщо цього не станеться, то два головні кандидати зустрінуться у другому турі, який може бути призначений на 28 травня.

Очікується, що попередні результати будуть відомі до кінця поточного дня, проте остаточні результати можуть бути озвучені за кілька днів.

Нагадаємо, старший аналітик Центру дослідження сучасної Туреччини та Atlantic Council Євгенія Габер розповіла "Телеграфу" про те, як перемога чи поразка Ердогана позначиться на відносинах з Україною.