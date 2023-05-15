Підраховано майже всі голоси: чим завершилися президентські вибори в Туреччині

Чинний президент Туреччини претендує на третій термін на посту

В Туреччині майже закінчився підрахунок голосів на виборах президента. Після підрахунку майже 100% бюлетенів остаточного переможця визначити не вдалося.

Результати підрахунку 98,89% голосів показують, що чинний лідер Реджеп Ердоган набрав більшість, але не більше половини голосів — 49,35%. Його головний супротивник — лідер опозиції Кемаль Киличдароглу 45 %. Найімовірніше, що варто очікувати другий тур виборів.

Третє місце посів лідер націоналістичного блоку Синан Оган, який набрав 5,22% голосів. У другому турі саме розподіл його голосів може вплинути на те, хто найближчі роки очолюватиме Туреччину. Другий тур орієнтовно відбудеться 28 травня.

Зазначимо, що Ердоган намагається пройти вже на третій президентський строк. Явка на виборах 14 травня становила 87,56%. Ердоган, коментуючи проміжні результати, зазначив, що ця цифра "одна з найвищих у нашій історії". Обидва лідируючі кандидати впевнені в своїй перемозі в другому турі.

Раніше "Телеграф" розповідав, як на Україні позначаться вибори в Туреччині в залежності від того, хто здобуде перемогу на виборах. Саме Туреччина нараз впливає на відносини з росією достатньою мірою, зокрема завдяки посередництву у питанні зернового коридору.