Выборы президента Турции: каков интерес Украины и чего нужно бояться кремлю

Эксперты прокомментировали "Телеграфу" результаты первого тура и поделились ожиданиями от второго

В воскресенье, 14 мая, в Турции состоялись президентские и парламентские выборы . И если в битве за парламент "Республиканский альянс" во главе с Партией справедливости и развития действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана ушел в серьезный отрыв, взяв более половины мест, то в схватке за президентский пост предстоит "вторая серия". Первый тур президентских выборов не выявил лидера, так как никто не смог взять более 50% .

Так что 28 мая Эрдогану, набравшему 49% голосов с небольшим "хвостиком", и его главному сопернику — лидеру оппозиционного "Народного альянса" и Народно-республиканской партии Кемалю Кылычдароглу, за которого проголосовало около 45% избирателей, придется вновь выяснять отношения.

Турцию ждут испытания, а Украине важно быть аккуратнее

По словам экс-дипломата, политического эксперта Вадима Трюхана, выборы в Турции показали: прогнозы непобеды Эрдогана в первом туре имели веские основания. Так в итоге и вышло.

"Избирательная кампания, которая станет прелюдией ко второму туру голосования, будет грязной, как никогда ранее в Турции, – прогнозирует эксперт. – Ставки настолько высоки, что Эрдоган, правящий более 20 лет, включит все возможные и невозможные инструменты, чтобы дискредитировать своего соперника. Вместе с тем, и оппозиция, чувствуя, что чуть ли не впервые есть шанс сменить власть в стране, будет максимально консолидироваться и противодействовать как внешнему влиянию (тем же российским проискам), так и любым проявлениям административного ресурса в исполнении действующей власти".

Соответственно, отмечает Вадим Трюхан, две недели до выборов станут настоящим испытанием для Турции.

"Ожидается много популизма, неимоверных обещаний, вероятны протестные акции в исполнении обеих сторон, – предупреждает эксперт. – По состоянию на сегодня прогнозировать, кто именно победит, невозможно. Но нет сомнений, что россия будет максимально пытаться помочь Эрдогану остаться при власти. Ведь в последнее время его соперник – Кемаль Кылычдароглу – сделал ряд жестких заявлений в адрес рф".

А это, акцентирует, Вадим Трюхан, является предвестников того, что турецкая внешняя политика, особенно касательно россии, может быть серьезно пересмотрена при новой власти.

"Украине, как и ранее, следует быть очень аккуратной в оценке внутриполитических событий Турции (и не только), в прогнозировании победителя. Ни в коем случае нельзя становиться на сторону того или иного кандидата, – предостерегает экс-дипломат. – Работать придется всё равно с каждым из них. Ведь на данный момент Эрдоган и Кылычдароглу олицетворяют две самые мощные турецкие политсилы".

Почему ослабли позиции Эрдогана и что будет, если он потеряет власть

Политолог-международник, политический эксперт консалтинговой организации "Фонд гражданской дипломатии" Георгий Кухалейшвили считает, что результаты первого тура президентских выборов в Турции говорят о росте недовольства деятельностью президента Реджепа Эрдогана и экономической ситуацией в стране.

"В Турции, – поясняет он, – растут цены на еду и товары первой необходимости из-за высокой инфляции. Также часть турецкого общества недовольна реакцией команды Эрдогана на последствия крупного землетрясения в этом году. Довольно много людей потеряли свои дома, бизнесы".

Плюс, продолжает эксперт, свою роль сыграли голоса жителей крупных городов, которые традиционно склонны поддерживать кемалистов и выступают за светский путь развития Турции.

"Им, – подчеркивает Георгий Кухалейшвили, – не понятна умеренно исламистская повестка Эрдогана. Они заинтересованы в укреплении союза с США и Европой, с которыми действующий президент находится в непростых отношениях из-за преследования диссидентов, политических репрессий, сотрудничества с россией в сфере обороны (поставки противоракетных комплексов С-400). И таких – около половины избирателей. Потому оппоненту Эрдогана удалось набрать солидное количество голосов".

Чем закончится второй тур, судить сложно, считает эксперт. Но если победит Кылычдароглу, он будет налаживать отношения с Западом – в духе настроений больших городов, прогнозирует Георгий Кухалейшвили. А значит, вполне вероятен прогресс на пути вступления Швеции в НАТО. Сейчас, напоминает эксперт, данный процесс блокирует режим Эрдогана, требуя взамен выдачу турецких диссидентов .

"Не исключено, что в случае прихода к власти оппозиционного кандидата Турция передаст США купленный у рф противоракетный комплекс С-400, что поспособствует созданию более совершенных высокоточных ракет для сдерживания агрессивной политики россии", – отмечает политолог-международник.

Наконец, может выйти на повестку вопрос о возобновлении переговоров о вступлении Турции в ЕС, считает Георгий Кухалейшвили.

"Хотя европейское будущее Турции сомнительно независимо от того, кто будет стоять у руля страны, – подчеркивает эксперт. – Всевозможные выгоды от сотрудничества с ЕС Турция и так извлекает, будучи участницей таможенного союза с блоком".

По мнению политолога-международника, на отношениях с Украиной вряд ли отразится возможная смена власти в Турции.

"Впрочем, кемалисты будут проводить более жесткую линию по отношению к москве в духе союзников по НАТО – как Британия или США. И для нас это точно плюс. Не исключено, что турки будут более решительно поддерживать нас и предоставлять часть танков, противоракетных комплексов американского и европейского производства. Это тоже в интересах Украины. Однако, я бы не списывал Эрдогана со счетов. Он – крепкий орешек, его всё еще поддерживает подавляющая часть общества, особенно жители сельских регионов, – поясняет Георгий Кухалейшвили. – Ситуация не однозначная, а с экономическими вызовами и природными катаклизмами, с которыми столкнулась Турция, вряд ли кто-либо смог бы совладать более эффективно. Это форс-мажорные обстоятельства, которые бьют по рейтингу любой политической силы, находящейся у власти. От такого не застрахован никто".