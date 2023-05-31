У Німеччині після матчу під час бійки постраждав футболіст: медики поставили страшний діагноз

Звичайна бійка на полі обернулася великою трагедією

Трагедією завершився матч юнацьких команд німецького "Берліна" та французького "Меца" на турнірі у Франкфурті-на-Майні (Німеччина). Напередодні повідомлялося про смерть знаменитого українського футболіста.

Про це повідомляє офіційний сайт берлінської команди. За інформацією джерела, після поєдинку, в якому переміг німецький колектив, на полі спалахнула бійка.

За інформацією ЗМІ, 16-річний французький гравець нібито вдарив 15-річного берлінського футболіста по голові та шиї. Німець упав на землю і був доставлений до лікарні. На жаль, медики констатували страшний діагноз – смерть мозку. Це означає, що органи підлітка, що все ще функціонують, підтримуються тільки спеціальними машинами. Потерпілий знаходиться у несвідомому стані, повернення до життя вважається неможливим з медичної точки зору.

"З поваги до сім’ї й тому, що це відкритий процес, ми публічно не коментуємо інцидент. Ми розуміємо інтерес до деталей та питання про здоров’я гравця. З міркувань захисту конфіденційності ми не коментуватимемо події. Наші думки та співчуття з родиною постраждалого", — йдеться у повідомленні ФК "Берлін".

Раніше повідомлялося, про смерть колишнього лівого захисника "Динамо" та збірної України Олександра Радченка.

Також перед цим не стало екс-голкіпера донецького "Шахтаря" Андрія Лазарчука.