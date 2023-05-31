В Германии после матча во время драки пострадал футболист: медики поставили страшный диагноз

Обычная потасовка на поле обернулась большой трагедией

Трагедией завершился матч юношеских команд немецкого "Берлина" и французского "Меца" на турнире во Франкфурте-на-Майне (Германия). Накануне сообщалось о смерти знаменитого украинского футболиста.

Об этом сообщает официальный сайт берлинской команды. По информации источника, после поединка, в котором победил немецкий коллектив, на поле вспыхнула драка.

По информации СМИ, 16-летний французский игрок якобы ударил 15-летнего берлинского футболиста по голове и шее. Немец упал на землю и был доставлен в больницу. К сожалению, медики констатировали страшный диагноз — смерть мозга. Это означает, что все еще функционирующие органы подростка поддерживаются только специальными машинами. Пострадавший не находится в сознании, возвращение к жизни считается невозможным с медицинской точки зрения.

"Из уважения к семье и потому, что это открытый процесс, мы публично не комментируем произошедшее. Мы понимаем интерес к деталям и вопрос о здоровье игрока. Из соображений защиты конфиденциальности мы не будем комментировать события. Наши мысли и сочувствие с пострадавшей семьей", — гласит сообщение от ФК "Берлин".

Ранее сообщалось, о смерти бывшего левого защитника "Динамо" и сборной Украины Александра Радченка.

Также перед этим не стало экс-голкипера донецкого "Шахтера" Андрея Лазарчука.