Після свого шокуючого прощання суперзірка "Реала" знайшов собі новий клуб

Футболіст зможе грати ще мінімум два роки

Зірковий футболіст Карім Бензема перейде в "Аль-Іттіхад" із Саудівської Аравії після свого несподіваного відходу з "Реала".

Про це повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо в Twitter. За його інформацією, нападник підписав основну частину документів перед тим, як стати гравцем команди.

Зазначається, що 35-річний француз укладе з "Аль-Іттіхадом" контракт до 2025 року. До нього також буде включено пункт про продовження угоди ще на один сезон.

"Карім попрощається з уболівальниками "Реала", а потім вирушить до Саудівської Аравії", — резюмував Романо.

Нагадаємо, що, за словами наставника мадридської команди Карло Анчелотті, Бензема лише напередодні, 4 червня, повідомив клубу про своє бажання піти. Його контракт закінчується 30 червня 2023 року.

Раніше ЗМІ дізналися, що Ліонель Мессі вже домовився про перехід в "Аль-Хіляль" із Саудівської Аравії і вже погодив дворічний контракт із опцією продовження на рік із зарплатою 600 млн євро на рік.

Вже офіційно оголошено, що аргентинський нападник залишає французький "ПСЖ".

Також повідомлялося, що "Інтер Майамі" розглядає варіант підписати Мессі на кілька років, після чого відпустити його до "Барселони" в оренду на півроку або півтора роки.